Hornberg Viel Spaß auf dem Schellenmarkt

Hornberg. Veranstalter Hans- Jörg Lauble vom Schwanenhof hatte die besten Voraussetzungen dafür geschaffen und so war die Schwanenwiese auf dem Fohrenbühl ein besonderer Besuchermagnet. Gutes Wetter war auch der Grund dafür, dass mehr Stände als im Vorjahr vorhanden waren. In diesem Jahr kamen mehr als 100 Marktbeschicker. Lauble freute sich sehr darüber, dass der Markt von der Bevölkerung gut angenommen wurde.

Mit dem Feierabendschoppen am Freitagabend machte das "Schellenmarkt-Opening" mit DJ Sven unter dem Motto: "All mixed up" den Anfang. Unterstützung fand der Veranstalter bei den Finsterbach- Hexen aus Schramberg. Der Samstagabend gehörte der Dirndl- und Lederhosenparty mit den "Schwarzwaldbuam".

Am Pfingstsonntag standen mehr als 100 Stände und Buden auf ihren Plätzen. Das Schwarzwald-Quintett aus Simonswald sorgte beim Frühschoppenkonzert im rund 1000 Besucher fassenden Festzelt für musikalische Unterhaltung.