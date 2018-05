Hornberg Verein hat seinen Platz gefunden

Vielfältiges Vereinsleben in den Hauskreisen

Während die beiden älteren Hauskreise für ihre Abende noch Bibel-Lexikon oder Vorbereitungshefte nutzen, greifen die jüngeren Gruppen gerne zu WhatsApp oder verfolgen an ihrem Hauskreis-Abend den vom Landesverband angebotenen "Bibel-Live-Stream".

Mit den "Punkt-Elf-Gottesdiensten" werden viermal im Jahr besondere Gottesdienste für junge Leute angeboten. Der Name beziehungsweise die Uhrzeit ist Programm: die Gottesdienste finden an verschiedenen Orten statt, unter anderem auch schon in der Hornberger Sporthalle. Für Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren steht freitags von 17 bis 21 Uhr ein Raum im Pfarrzentrum für die offene Jugendarbeit bereit. Wenige, aber feste Regeln erleichtern Betreuern wie Gästen das Miteinander.

Satzungsgemäß wurden in der Versammlung der erste Vorsitzende und der Schriftführer gewählt und die Beisitzer in ihr Amt berufen. In der Pause vor den Wahlen nutzten drei Hornberger die Gelegenheit, als neue Mitglieder gleich ihr Wahlrecht auszuüben. Gründungsvorstand Hermann Staiger und Schriftführerin Dorothea Bader traten beide wieder zur Wahl an und wurden einstimmig gewählt, als Beisitzer wurden Stefanie Gehring, Katharin Roth, Marcus Staiger, Lukas Lauble, Katharina Epting, Michael Armbruster, Markus Lehmann und Lars Eppler berufen.

Der vom Landesverband aus Karlsruhe angereiste Albrecht Röther berichtete von der Landesdelegierten-Konferenz und segnete zum Ende der Versammlung gemeinsam mit Ortspfarrer Thomas Krenz die gesamte Vorstandsmannschaft.

In der schon 1844 gegründeten CVJM-Bewegung sind derzeit weltweit etwa 45 Millionen Jugendliche oder jung gebliebene Menschen organisiert, was den CVJM/YMCA zur weltgrößten Jugendorganisation macht. Im Landesverband Baden sind circa 11 000 Mitglieder in 69 Ortsvereinen zwischen Bodensee, Hochrhein, entlang der Rheinschiene bis hoch nach Wertheim organisiert, das Zentrum liegt in der Region Karlsruhe. Der Sitz der Zentrale im Schloss Unteröwisheim im Kraichgau. In der Ortenau ist das "Hofgut Marienhof" eine wichtige Bildungseinrichtung. Der erst 2012 gegründete Ortsverein Hornberg zählt aktuell 55 Mitglieder (Mitgliedschaft erst ab 15 Jahren möglich).