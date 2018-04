Hornberg VDK-Ortsverband bestätigt Vorstand

Hornberg. VDK steht für "Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands" Seine Hauptaufgabe ist die Betreuung und Vertretung der Mitglieder in allen sozialen Angelegenheiten.

Die großen aktuellen Themen sind die zunehmende Altersarmut, die Rentenversorgung, die Pflegesituation und besonders Beschaffung bezahlbaren Wohnraums. Die Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro hat sich der VDK ebenfalls ins Aufgabenbuch geschrieben. Gerade in den Koalitionsverhandlungen zur neuen Bundesregierung wurden diese vier Problemfelder an die oberen Stellen gerückt. Zur Entwicklung betonte der Vorsitzende Joachim Hurst in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr: "Es wird im ganzen Volk eine eingehende Beschäftigung der Politik verlangt, denn es geht früher oder später alle Menschen in Deutschland an".

Ein Mosaikstein im Verband ist der Ortsverband Hornberg-Gutach. Der Stand von aktuell 145 Mitgliedern zeigt einen Zuwachs von vier Mitgliedern gegenüber 2017. Persönliche Gespräche, Beratungen per Telefon und Vermittlung von Beratungsstellen in Hausach und in Offenburg standen bei der Arbeit an vorderer Stelle. Zu den angenehmen Terminen gehören Besuche bei Jubiläen und Geburtstagen. In Vorstandssitzungen vor Ort und bei den Besuchen von überörtlichen und regionalen Sitzungen wurden Beschlüsse zum Wohle der Mitglieder gefasst. Der Frühjahrsausflug, der Vespernachmittag und die Adventsfeier gehören zur Geselligkeit.