Hornberg "Unsere Schule ist in Bewegung"

Hornberg. Silke Moser, Leiterin der Wilhelm-Hausenstein-Schule (WHS) Hornberg, stellte dem Gemeinderat das Konzept vor. Hintergrund ist die anstehende Modernisierung und Sanierung des Altbaus der WHS nach dem Wegfall der Werkrealschule (wir berichteten). Der Gemeinderat hatte die Stadtverwaltung und Moser in seiner vorherigen Sitzung damit beauftragt, ein derartiges Konzept zu erarbeiten.

Die Schulleiterin beleuchtete vorab die Ausrichtung, Ziele und Visionen der WHS. "Unsere Schule ist in Bewegung. Wir machen uns auf den Weg, ohne das Rad neu erfinden zu wollen", schickte sie vorweg. Wichtig sei, dass die Schule ein Teil vom Ort bleibt. "Ein ganz großer Bereich ist bei uns das Fördern und Fordern", erklärte Moser. Ziele der WHS seien unter anderem die Auszeichnung zur Naturpark-Schule, der Ausbau des Ganztagsbereichs und die Digitalisierung des Unterrichts. "Wir wollen den Unterricht aber weiterentwickeln, ohne dass die Kinder ausschließlich Tablet und PC nutzen müssen", erläuterte die Rektorin. Außerdem verdeutlichte sie, dass die WHS vor allem einen Schwerpunkt auf die Sprachförderung lege.

"Für unser neues Konzept brauchen wir kein neues Schulgebäude", sagte sie. Die WHS, die bekanntlich auch einem Alt- und einen Neubau besteht, soll lediglich umstrukturiert werden. Die Nutzung der Räume soll langfristig gedacht werden. Grundlage: Grundsätzliche Aspekte sind, dass der Bedarf an allgemeinen Unterrichtsräumen für eine dauerhaft zweizügige Schule gesichert wird und es einen Lehrer- und Verwaltungsbereich gibt. Auch sollen beide Gebäude für den offenen Ganztagsbetrieb, der in Zukunft noch stärker ausgebaut wird, fit gemacht werden. Desweiteren soll der Mensabetrieb gesichert werden. Das Nutzen von digitalen Medien wird ausgebaut und auch außerhalb des Computerraums stattfinden. Altbau: Der Altbau soll vollständig für den regulären Unterrichtsbetrieb genutzt werden. Dort würden Klassenzimmer, ein Info- und Technikbereich sowie ein Lehrerbereich einziehen. Der Verwaltungsbereich (Schulleitung und Sekretariat) wird komplett vom Neu- in den Altbau verlegt. Die Räume der Narrenzunft im Untergeschoss bleiben bestehen. Neubau: Im Untergeschoss bleiben weiterhin Mensa, Schulküche und Technikraum. Es soll geprüft werden, ob dieser Bereich einen separaten, barrierefreien Zugang erhält. Bevor entschieden wird, in welchem Umfang die Digitalisierung des Unterrichts erfolgt, muss zunächst ein Medienentwicklungsplan erstellt werden. Erst danach werde klar, ob der separate PC-Raum im ersten Obergeschoss noch weiter genutzt wird.