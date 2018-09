Hornberg (red/cr). 5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Hornberg ereignete. Ein 43-jähriger Autofahrer war laut einer Pressemeldung der Polizei auf der B 33 in Richtung Triberg unterwegs. Im Bereich der Triberger Straße missachtete eine 66-Jährige in ihrem Auto die Vorfahrt des 43-Jährigen und krachte in dessen linke Fahrzeugseite. Während bei dem Unfall niemand verletzt wurde, bilanzierten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach an den Autos einen Schaden von insgesamt rund 5000 Euro.