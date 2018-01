Hornberg TV Hornberg startet ins neue Jahr

Hornberg. "Nur die besonderen Ereignisse" streifte Vorsitzender Friedrich Wöhrle in seiner Rückschau auf das vergangene Jahr. Nach dem Turnerkränzle 2017 hatte der Vereins sich über den gelungenen und erfreulich gut besuchten Grün-Weiß-Ball an der Fastnacht gefreut. Der Familiennaschmittag und der Skihüttentreff im März gehören ebenso zu den Höhepunkten wie der Besuch einer Gruppe beim deutschen Turnfest im Juni in Berlin.

Das Freestyle-Turnier, das über drei Tage ging und bei dem auf dem Rasen vor der Sporthalle 29 Teams um den Meistertitel kämpften, hatte wieder ausgezeichneten Zuspruch. Dem Faustballturnier im September folgte dann im November das beliebte Sportstudio in der neu gestalteten Sporthalle. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche wuselten zur Freude ihrer Angehörigen durch die Halle und zeigten ihr sportliches Können. Der Silvesterlauf am 31. Dezember beschloss dann das Ereignis reiche Jahr. Denn der gesamte Sportbetrieb aller Abteilungen läuft ja Woche für Woche über die Bühne.

Mit dem Aufstieg der Handballherren in die Landesliga und der Damenmannschaft in der Südbadenliga waren zwei außerordentliche Erfolge zu verzeichnen. Ziel beider Mannschaften ist der Klassenerhalt und da sieht es zur Zeit gut aus.