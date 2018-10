Hornberg Trotz zweier Ausfälle siegreich

Der Hornberger Kantersieg kam in dieser Form sehr überraschend, da Germania nur mit sieben Ringer antrat, da zwei Ringer in den beiden unteren Gewichtsklassen (- 57 Kilogramm und - 61 Kilogramm ) krankheitsbedingt ausfielen.

Somit ging Sulgen in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm durch Samuel Moosmann, kampflos mit 4:0 Punkten in Führung. In der Klasse bis 130 Kilogramm musste der Hornberger Radu Vition, gegen den Regionalligaringer Tornike Aladashvili antreten. Radu ging zwar mit drei Punkten in Führung, musste sich aber nach knapp vier Minuten, auf Schulter geschlagen geben. In der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm mussten beide Mannschaften passen. Benny Renkert machte in der Klasse bis 98 Kilogramm kurzen Prozess mit seinem verletzten Gegner Kevin Preuss, der sich schnell auf die Schulter legen ließ. Robert Miuti legte in der Klasse bis 66 Kilogramm mit etlichen Durchdrehern los, bis er seinen Gegner Benjamin Muske mit technischer Überlegenheit beseigte. In der Klasse bis 86 Kilogramm ging für Hornberg Aaron Klittich auf die Matte. Diesmal hatte er mit seinem Gegner Fabio Hetzel keine Mühe und besiegte diesen nach einer 13:4 Führung, auf Schulter. Aurelian Leciu machte es in der Klasse bis 71 Kilogramm ähnlich und besiegte Rico Hetzel nach schönen Griffkombinationen technisch überlegen. In der Klasse bis 80 Kilogramm musste Markus Schumann gegen den regionalligaerfahrenen Valentin Baier ringen. Nach einem sehr schön gezogenen Untergriff ging er mit 4:0 in Führung. Anschließend schenkten sich beide Ringer nichts und der Kampf blieb spannend. Schumann setzte sich schlussendlich mit 10:2 Punkten durch. Im letzten Kampf in der Klasse bis 75 Kilogramm besiegte Benjamin Inthasane seinen Gegner auf Schulter.