Hornberg Touren vom Gutachtal bis ins Jura

Am zweiten Tag ging es in der Früh zunächst zu einer Käsereibesichtigung. Auch hier wurde reichlich eingekauft, bevor die Teilnehmer im atemberaubendem Tal der Loue-Quelle wanderten. Auf der Rückfahrt nach Gutach ging es im Bus noch fröhlich zu und alle dankten Naudet für die tolle Organisation und die unvergesslichen zwei Spätsommertage in seiner alten Heimat. Wanderplan: Die Ortsgruppe Gutach des Schwarzwaldvereins hatte laut eigener Auskunft in diesem Jahr ein Wanderprogramm mit vielen unterschiedlichsten Wanderungen und Angeboten. Es gab sportliche und kulinarische Wanderungen, eine Schneeschuhtour mit Übernachtung im Hochschwarzwald, Skilanglauftouren, Mehrtagestouren in die Alpen und ins französische Jura, Wanderungen für Senioren sowie verschiedene Besichtigungen und Aktionen. Der Wanderplan habe sich laut Verein großer Beliebtheit erfreut. Dies sei nur dank der engagierten ehrenamtlichen Wanderführern möglich gewesen.