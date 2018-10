Hornberg Tierisch menschlicher Gesang

Hornberg/Wolfach (red/lst). In Hornberg tritt der Chor am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr im Spiegelsaal des Schloss Hornberg auf.

Das Programm mit dem Titel "Tierisch menschlich" verbindet laut Mitteilung Werke aus verschiedenen Stilepochen. Dabei interpretiert der Chor Madrigale aus der Renaissance, spätromantische Lieder und zeitgenössische Kompositionen. So wird es leidenschaftlich, wie in dem alten französischen Klassiker "Il est bel et bon" von Pierre Passereau, tiefgründig wie in Max Regers Vertonung von "Ich hab’ die Nacht geträumet" und Johannes Brahms’ beliebter kunstvoller Vertonung des Volkslieds "In stiller Nacht" sowie tierisch witzig wie in Neuvertonung des Volkslied-Klassikers "Auf einem Baum ein Kuckuck saß" des Berliner Komponisten Frank Schwemmer.

Das Programm wird instrumental ergänzt durch das einfühlsame, virtuose und kreative Konzertleier-Spiel von Christian Giersch, der selbst auch im Bass des Kammerchors mitwirkt. Dabei spielt Giersch auf einem äußerst selten gebauten Instrument, das von den Tiefen bis in die Höhen großartige Möglichkeiten der Klangentfaltung bietet.