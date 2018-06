Hornberg Tagespflege mitten in Hornberg

Rund 235 Quadratmeter groß ist die barriere-freie Wohneinheit in direkter Nachbarschaft zum Rathaus. Der große, helle Raum hat zwei Eingänge: einen an der Hauptstraße und einen am Bischwiller Platz, wo eine offene Terrasse entsteht. "Hier können unsere Tagesgäste bei gutem Wetter gemeinsam sitzen", erklärt Dalichow.

Zentrale Lage soll Besuch der Bürger ermöglichen

Das alles soll Café-Atmosphäre – und vor allen Dingen einen offenen Charakter haben. "Wer an der Tagespflege vorbeigeht, kann auch gern mal reinschauen. Vielleicht treffen unsere Gäste aber auch mal einem Freund von früher", sagt er. Die zentrale Lage ermöglicht einen Besuch der Hornberger Bürger.