Hornberg Tagespflege im Herzen von Hornberg

Hornberg. Rund 235 Quadratmeter groß ist die barriere- freie Wohneinheit, die in direkter Nachbarschaft zum Hornberg Rathaus liegt. Dalichow, Leiter des Pflegeheims Stephanus-Haus, und Leonid Deck betreten den großen, hellen Raum, der zwei Eingänge hat: einen an der Hauptstraße und einen anderen am Bischwiller Platz, wo eine offene Terrasse entsteht. "Hier können unsere Tagesgäste bei gutem Wetter gemeinsam sitzen", erklärt Dalichow.

Das alles soll Café-Atmosphäre – und vor allen Dingen einen offenen Charakter haben. "Wer an der Tagespflege vorbei geht, kann auch gerne mal reinschauen. Vielleicht treffen unsere Gäste aber auch mal einem Freund von früher", sagt er. Die zentrale Lage ermöglicht einen Besuch der Hornberger Bürger.

Herzstück der Tagespflege ist ein Gemeinschaftsraum, in dem bis zu 15 selbstständige und pflegebedürftige Frauen und Männer betreut werden, gemeinsam zu geregelten Zeiten ihre Mahlzeiten einnehm und mit den Betreuungskräften zusammen aktiv sind. "Das kann Singen, Basteln, Handwerken oder gemeinsame Ausflüge sein. Wir gehen auf jeden Fall auf die Bedürfnisse unserer Gäste sein", sagt Deck, der die Leitung der Tagespflege übernimmt.