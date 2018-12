Hornberg Steine auf der Zielgeraden

In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm verlor der Hornberger Orlendo Chanthara gegen Samuel Moosmann und ging nach 29 Sekunden auf Schulter. Hornbergs Yannick Zanger gewann kampflos in der Klasse bis 61 Kilogramm.

In der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm holte der Hornberger griechisch-römisch Spezialist Aurelian Leciu in knapp zwei Minuten einen technischen Überlegenheitssieg gegen Sulgens Rico Hezel. Jan Hassis aus Hornberg verlor in der Klasse bis 71 Kilogramm gegen Marco Eckl. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm trafen Hornbergs Benjamin Inthasane und Sulgens Andreas Moosmann aufeinander. Technisch überlegen holte der Sulgener vier Punkte.

In der Klasse bis 80 Kiogramm lieferte Hornbergs Balász Molnár einen überragenen Kampf gegen Konstantinos Angerinopoulos. Nach weniger als drei Minuten gewann der Hornberger technisch überlegen mit 16:1 Punkten. Markus Schumann aus Hornberg siegte gegen Fabio Hetzel in der Klasse bis 86 Kilogramm mit 14:0 Punkten technisch überlegen, was für Hornberg aber nicht für einen Erfolg reichte, da die Gewichtsklassen bis 98 Kilogramm und 130 Kilogramm nicht besetzt wurden und Hornberg somit seine Gäste mit deren 20:16-Sieg verabschieden musste.