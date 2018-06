Hornberg - Der Jubel ist groß gewesen, als das Team "Lieber Herr Gesangsverein" beim Finale der Herren gegen "Bistro Absolut" gewann. Am gestrigen Sonntagabend fanden die Endspiele der 50. Handballwoche des TV Hornberg statt. 19 Mannschaften traten während des beliebten Hobbyturniers auf dem Rasen vor dem Viadukt an. Bei den Damen gewann "SaG – Die Erfahrungs macht’s. "Mein persönlicher Favorit" brillierte bei den Schülern. Über alle Ergebnisse, den Freestyle-Lauf durch Hornbergs Innenstadt am heutigen Abend und den Verlauf des Turniers berichten wir noch ausführlich.