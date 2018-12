Hornberg Stadthalle ist 2019 ein Großprojekt

Die merkwürdige Verunsicherung, die trotz der guten Wirtschaftslage in Deutschland herrscht, machte sich auch bis hinunter in die Ämter der Stadt bemerkbar, wo dieser Frust manchmal auch an den Bediensteten abgelassen wird.

Negativ ist auch die Situation an der Wilhelm-Hausenstein-Schule zu bewerten. Trotz Bemühungen und Gesprächen ist es nicht gelungen, die Werkrealschule zu retten. Mangelndes Schüler- und Elterninteresse führte zur Schließung. Die Jugendlichen müssen jetzt auswärtige Schulen besuchen, nur die Grundschüler bleiben am Ort. Als Aufgabe für die Zukunft stehe jetzt die Renovierung des 110 Jahre alten Schulgebäudes an. Auch die Ganztagsbetreuung werde weiter angeboten. "Wir wissen die Schule in guten Händen und auf einem guten Weg", bescheinigte der Bürgermeister.

Ein Extralob erfuhren die Mitarbeiter des Bauhofs und die "Waldmenschen", die den Stadtwald pflegen.

Im Verwaltungsbereich sprach das Stadtoberhaupt die Umstellung im Rechnungswesen bei der Aufstellung und Abwicklung des Haushalts an. "Was andere Gemeinden noch vor sich haben, hat man in Hornberg schon bewältigt", so Scheffold.

Als kommendes Projekt wurde an erster Stelle der Breitbandausbau benannt. Allerdings sei dies eine längerfristige Aufgabe. Auch die Auffrischung des in die Tage gekommenen Sitzungssaals im Rathaus werde ins Auge gefasst. Die grundlegende Sanierung der Stadthalle entwickle sich zu einem Großprojekt, das keinesfalls kurzfristig getätigt werden könne. Im Jahr 2019 ist wieder ein Mittelalterfest geplant.

Mit Bekanntgaben von Veränderungen mit Verabschiedungen sowie Neueinstellungen im Personalbereich beendete der Bürgermeister seine Ausführungen. Am Schluss der Rede standen viele Dankesworte an seine Mitarbeiter, wobei er keine Unterschiede machte, denn "jeder und jede ist wichtig und erfüllt seine Arbeit und Aufgabe gewissenhaft und zur vollsten Zufriedenheit".

59 bedeutende Ereignisse gab es 2018 in und für die Stadt Hornberg.

Hier einige Beispiele: Am 14. Januar verstarb der ehemalige Bürgermeister Thomas Schwertel im Alter von erst 58 Jahren. Im Februar wurde der frühere Ortschaftsrat Johannes Schondelmaier zu Grabe getragen. Der langjährige freie Mitarbeiter des "Schwarzwälder Bote" Fritz Gebauer beendete im März aus Altersgründen seine Tätigkeit. Mit Pfarrer Christoph Nobs erhält die Seelsorgeeinheit Hausach-Hornberg einen neuen katholischen Pfarrer. Im Juni war die Einweihung des völlig neu gestalteten Freibads "ein Freudenfest für Hornberg". Im Juli war das Stadtfest das herausragende Ereignis. Hornbergs erste Stromtankstelle wurde im August eingerichtet. Die Begegnungsstätte der Awo ist seit 25 Jahren ein beliebter Treffpunkt. Im Dezember gab es mit der Wahl von Uwe Bähr einen Wechsel im Kommando der Feuerwehr. Die drei bekanntesten Märkte waren der Naturparkmarkt im Oktober, der Martinimarkt im November und der Weihnachtsmarkt im Dezember.