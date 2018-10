Hornberg "Sexualität ist ein Tabu-Thema"

Hornberg. Vagina, Eileiter, Vorhaut, Hoden – Begriffe, die Kindern und Jugendlichen gewöhnlich im Biologie-Unterricht an Schulen genauer vermittelt werden, schreibt Ingrid Kunde an das Whiteboard. "Ich möchte heute ein bisschen etwas über den Körper erzählen", spricht sie die Frauen an, die aus Syrien, Irak, Afghanistan oder Südamerika stammen. In der Academia Española de Formación (AEF), der Spanischen Weiterbildungsakademie in Hornberg, haben sich an diesem Nachmittag Frauen getroffen, die auf verschiedenen Wegen nach Deutschland kamen. Kunde, die beim Diakonischen Werk Hausach Schwangerbeschaftsberatung anbietet, spricht mit ihnen in einem Workshop über Sexualität, die Übertragbarkeit von Geschlechtskrankheiten und Beschneidungen.

"Sexualität ist in den Herkunftsländern der Frauen meistens ein Tabu-Thema, etwas, über das man nicht spricht", erklärt Ghania Benaissa, Projektmitarbeiterin an der AEF. In den Schulen wird keine Sexualkunde unterrichtet, in vielen Familien wird darüber geschwiegen und die wenigsten wissen über die biologischen Vorgänge in ihrem Körper Bescheid. Was ist ein Eisprung? Was passiert bei der Befruchtung? Wie werden Geschlechtskrankheiten übertragen?

Der Wunsch nach einem solchen Workshop kam teilweise auch von den Frauen, berichtet Benaissa. Beim Internationalen Frauencafé, das der Arbeitskreis Asyl regelmäßig in Hornberg anbietet, sei die Idee angesprochen und nun von der AEF umgesetzt worden.