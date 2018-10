Hornberg Seniorinnen fallen nicht auf Betrüger rein

Hornberg. Eine unbekannte Frau rief beide Damen an und versuchte über eine "gängige Masche" an Informationen über möglicherweise vorhandene Wertgegenstände der Seniorinnen zu gelangen, berichtet die Polizei. In beiden Fällen konnten die Frauen den Schwindel durchschauen und gaben keine Informationen heraus. Die Anruferin soll gutes Deutsch mit einem leichten osteuropäischen Akzent gesprochen haben. Personen, die ebenfalls verdächtige Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter Telefon 07832/97 59 20 in Verbindung zu setzen.