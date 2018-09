Hornberg Sechs spannende Wochen sind vorbei

Dort angekommen, trafen sich die Teilnehmer mit einer Museumspädagogin beim Historischen Kaufhaus auf dem Münsterplatz. "Den Start der interessanten und kindgerechten Führung bildete das Suchen einiger bizarrer und unheimlicher Wasserspeier am Münster, bevor im Inneren der gotischen Kirche unzählige Fenster näher unter die Lupe genommen wurden", schreiben die Narren. Draußen wurden zwei Sagen zu den berühmten "Bächle" vorgestellt.

Anschließend suchten die Kinder während eines kurzen Rundgangs durch die Stadt in den verwinkelten Gassen die vielen Rheinkieselmosaike, die Handwerksberufe wie Schuhmacher und Bäcker symbolisieren. Den Abschluss der Führung bildete der Besuch der gut erhaltenen Altstadtmauer auf dem Augustinerplatz. Nach einem spendierten Eis ging es zu Fuß zurück zum Parkplatz. Mit einer kleinen Verspätung kamen alle wohlbehalten in Hornberg an, wo die Kinder wieder von ihren Eltern in Empfang genommen wurden. Das ist die Bilanz: Die Koordination und Organisation des Kinderferienprogramms der Stadt Hornberg übernahm die Touristinformation. Wie Leiterin Beate Brohammer auf Anfrage des Schwabo berichtet, war das Angebot während der Sommferien spannend und abwechslungsreich.

An den 19 Veranstaltungen haben rund 200 Kinder teilgenommen. Einige Aktionen waren komplett ausgebucht. "An dieser Stelle wollen wir nochmals ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Vereine, Betriebe und sonstige Anbieter aussprechen", teilt Brohammer mit.

Wie auch in den vergangen Jahren waren das "Mini-Gießen" der Firma Firma Duravit, bei der die Kinder WCs und Waschtische im Miniaturformat anfertigten, und die Aktion "Auf den Spuren der Goldgräber und Mineraliensammler" der Buchenbronner Hexen nach kurzer Anmeldezeit ausgebucht, so die Leiterin der Touristinformation.

Neben dem Kinderprogramm der Stadt gab es auch die Ferienbetreuung der Awo Hornberg (wir berichteten).