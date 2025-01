Hornberg schützt Schulgelände: Videokamera gegen Vandalismus

1 An der Hausensteinschule in Hornberg wird eine Videokamera installiert Foto: Kern

Auf dem Gelände der Wilhelm-Hausenstein-Schule in Hornberg wird eine Videokamera installiert. Das beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung am Mittwoch. Der Wunsch nach der Überwachung kam von der Schule.









Vandalismus, vor allem im Bereich des Schulhofes, Müll und Hinterlassenschaften von Zigarettenkippen sowie anderen Rauschmitteln machen dies nötig. Weiterhin war auch festgestellt worden, dass Motoröl an der Treppe zum Untergeschoss verteilt wurde. Der Wunsch nach einer Videoüberwachung vor allem in diesem Bereich wurde vonseiten der Schule und aus dem Gemeinderat an die Verwaltung herangetragen.