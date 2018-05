Hornberg "Satter Sound auf der Schondelhöhe"

Retrofans kommen bei der Süddeutschen Classic-Cross Meisterschaft, Twin-Shock Motorräder bis Baujahr 1983, auf ihre Kosten.

Martin Hengstler und Thomas Blattmann nehmen teil

Harald Ott und Anton Kutter, neben den Hornberger Fahrern Martin Hengstler und Thomas Blattmann sind den hiesigen Zuschauern noch gut bekannt.

Die liebevoll und aufwendig gepflegten Maschinen sind allemal ein Hingucker. Und dass auch die Fahrer nicht mehr die allerjüngsten sind, bedeutet noch lange nicht weniger Spannung.

Wer es lieber moderner mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Mit Sarah und Anna-Lena Weinmann, beide Lauterbach, sowie Sandra Müller, Haslach, werden in der Damenklasse drei Starterinnen des MSC-Hornberg mitfahren. Sie sind alle auf KTM flott unterwegs

Thomas Haas aus Eschbronn, der in den vergangenen Jahren erfolgreich im Zwei-Taktcup gestartet ist, wird mit der 250er Yamaha dabei sein. Er hat die Saison erfolgreich begonnen. Den BW Cup führt er nach drei Rennen mit 23 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz an. Bemerkenswert dabei ist vor allem der zweite Lauf des dritten Rennens, bei dem er vom Position 18 am Start noch den Sieg erkämpft hat. Das erste und zweite Rennen konnte er mit den Plätzen eins und drei abschließen.

Die Anfahrt zum Motocross-Gelände ist ab dem Fohrenbühl ausgeschildert.

Das Moto-Cross gehört neben dem Fahrrad- und Motorradtrial zu den herausragenden Veranstaltungen des Motorsportclub Hornberg (MSC). 1974 fand es zum ersten Mal statt.