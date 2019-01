Hornberg Rückblick auf arbeitsintensives Jahr

Mit dem Unfall des Transporters, mit dem die gespendeten Waren transportiert werden, habe die Awo einen herben Verlust verzeichnen müssen. Es war ein Baum auf das Auto gefallen, die beiden Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Versicherung deckte zwar einen Großteil des Schadens ab, dennoch verbleibt dem Verein noch ein eigener finanzieller Anteil.

Wie wichtig der Tafelladen für Hornberg ist, zeigen die vielen bedürftigen Personen, die für das Angebot dankbar sind. Täglich fährt der Kühlwagen die Lebensmittelgeschäfte, Discounter und Bäckereien ab, um die Spenden abzuholen. "Manchmal ist es viel, manchmal nicht so viel", betonte Haas in ihrem Bericht.

In Vertretung von Bürgermeister Siegfried Scheffold hob Stadtrat Dieter Müller die Bedeutung des sozialen Einsatzes der Awo besonders hervor. Er dankte dabei vor allem für die Hausaufgabenhilfe, die Angebote in der Begegnungsstätte, den Einsatz im Tafelladen und die Ausrichtung des Seniorennachmittags im Advent.

Der stellvertretende Kreisvorsitzende Manfred Maurer bekannte, dass der Ortsverein Hornberg ein hervorragendes Engagement mit vielen ehrenamtlichen Helfern in der Sozialarbeit im Dienst am Nächsten leiste.

Erich Haas erhielt viel Lob für die einwandfreie Kassenführung. Unter der Leitung von Maurer wickelte der Verein die Entlastung des bisherigen Vorstands und die Neuwahlen zügig ab (siehe Info).

Das Programm für das erste Halbjahr enthält unter anderen wieder Termine wie die Fasnet am 28. Februar in der Begegnungsstätte, die Besichtigung des Logistik-Zentrums Edeka am 26. März in Offenburg, die Fahrt in den Frühling am 25. April, das Wald- und Kinderfest am 30. Mai beim Gesundbrunnen und der Ausflug mit Schifffahrt auf dem Hochrhein am 25. Juni.

Weitere Informationen: Viele weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Ortsvereins unter www.awo-hornberg.de.

Der gewählte Vorstand des Ortsvereins besteht aus der Vorsitzenden Henriette Haas, den stellvertretenden Vorsitzenden Eva Laumann und Hendrik Haas, Kassierer Erich Haas, dem stellvertretenden Kassierer Enrico Ebner (neu), Schriftführerin Heike Harter (neu), der stellvertretenden Schriftführerin Petra Mader, Pressewart Ernst Dieterle (neu), Stellvertreterin Rita Lauble-Nitzsche (neu). Zudem hat der Vorstand zwölf Beisitzer: Rolf Aberle, Karin von Bock (neu), Renate Bühler, Andreas Dotter, Rita Lauble-Nitzsche, Inge Lehmann, Petra Mader, Simone Mader (neu), Lore Panzer, Ingrid Sapia, Sabine Scholz und Margarete Ziegler. Kassenprüfer sind Peter Reeb und Joachim Hirt. Delegierte zur Kreiskonferenz sind alle Vorstandsmitglieder. Verabschiedungen: Andrea Geggus wollte nach 15 Jahren Tätigkeit in verschiedenen Vorstandsämtern nicht mehr kandidieren. Auch Hubert Maier ließ sich nicht mehr wählen. Als langjähriger, zuverlässiger Pressewart wurde Fritz Gebauer verabschiedet. Allen Dreien zollte die Vorsitzende Dank und Anerkennung, was die Versammlung mit Beifall unterstrich.