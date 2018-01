Hornberg Rotes Schild mit einem weißem "i"

Beim Informationsangebot wurde überprüft, ob es lokale oder regionale Tourist-Cards sowie ÖPNV-Angebote für Touristen gibt. Zudem wird verlangt, dass die Gäste wichtige Informationen zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen erhalten. Die Prüfer kontrollierten laut Brohammer auch den personellen Service. Beispielsweise, ob die Betreuung ausländischer Gäste durch die ständige Präsenz von mindestens einer Person für Auskünfte in englischer Sprache gewährleistet ist.

Erfreut zeigten sich nun Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold und Beate Brohammer über das Ergebnis des Prüfverfahrens: "Wir sind stolz darauf, die Qualitätskontrolle erneut erfolgreich gemeistert und uns auch in den nicht angekündigten Tests so gut bewährt zu haben", ziehen sie zufrieden Bilanz und betonen: "Anhand der vom DTV erhaltenen Analyse werden wir daran arbeiten, unsere Kompetenz weiter auszubauen und so noch mehr Kundenzufriedenheit erreichen."

Die Tourist-Info Hornberg darf nun drei Jahre lang mit der "i-Marke" werben. Dann, im Jahr 2020, steht eine erneute, umfangreiche Überprüfung an.

Der DTV hat mit der i-Marke im Jahr 2006 ein Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen eingeführt. Mit der Prüfung anhand der Mindestkriterien sowie weiterer 40 i-Marke-Kriterien wird die Angebots- und Leistungsqualität der Touristinformation "mit der Brille des Gastes" anhand eines standardisierten, bundesweit einheitlichen Kriterienkatalogs unter die Lupe genommen.