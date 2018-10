Hornberg Reichenbach: Ganze Straßen sanieren ist Wunsch

Bei aller Diskussion um Mindestflurkonzept und Offenhaltung dürfe nicht vergessen werden, dass auch Dimensionen wie eine sichere Wasserversorgung und ein passables Netz aus Gemeindeverbindungsstraßen und Hofzufahrten zur Lebensqualität im Außenbereich gehören. Die Räte äußerten den Wunsch, mutig ganze Straßen zu sanieren und dafür nötigenfalls in einem Jahr auch einmal mehr Geld in die Hand zu nehmen.

Die übrigen Wunschposten im Haushaltsplan entsprachen weitgehend den Wünschen der Vorjahre, die Sanierung Schwickersbachstraße hat es nach längerem Anlauf in den Hornberger Finanzplan geschafft. Ob die Straße 2019 auch tatsächlich saniert wird, hängt immer noch davon ab, ob den Anliegern daraus die Verpflichtung zur Zahlung nachträglicher Erschließungskosten erwächst. Diese bereits 2017 aufgeworfene Frage konnte noch nicht rechtssicher geklärt werden. Das von Ortsvorsteher Bühler vor Jahren initiierte Förderprogramm für die Ertüchtigung privater Löschteiche fand 2018 keinen Interessenten. Die einzige Brandweihertüchtigung wurde an einem Weiher vorgenommen, dessen Zustand in Schulnoten noch befriedigend war.

Keine falschen Signale setzen