Hornberg Rathaus: Saal-Renovierung beginnt im Januar

Anschließend wird die Firma Reisch aus Schiltach die Raumakustik durchführen. "Die Firma hat in dem Bereich bereits viel Erfahrung", erläuterte Bürgermeister Siegfried Scheffold. An den Dachschrägen sollen großformatige Deckensegel angebracht werden, die weiß beschichtet sind und daher optisch nicht hervortreten. In gleichem Zuge wird ein Beamer angeschafft, der an der Balkonkonstruktion befestigt werden soll.