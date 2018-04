Hornberg Projekt macht Kinder selbstbewusst

Strukturen helfen bei der Lösung von Problemen

Das betonte auch Sum. Sie und ihre Kolleginnen hätten Strukturen erlernt, die ihnen helfen würden, zukünftige Probleme zu lösen. Trotzdem wünsche sie sich weiterhin eine Begleitung durch die PNO. Böttinger konnte zusagen, das Projekt werde nicht bis zum Ende des Jahres beendet wie geplant, sondern fortgeführt. Das liege an dem großen Erfolg. Denn das Projekt komme bei den Kindern an, wie Studien der evangelischen Hochschule Freiburg zeigten.

Das besondere an der PNO sei die kommunale Umsetzungsstragie, so Böttinger. Es werde genau beobachtet, dass die Maßnahme da ankomme, wo sie gebraucht werde. Da 98 Prozent aller Kinder in Kitas gehen, sei dort der richtige Ort, sie zu erreichen.

Mittlerweile nehmen 70 Prozent der Kitas in der Ortenau an dem Projekt teil, aber nicht alle so zeitaufwendig wie die Kita Don Bosco. Das PNO bietet auch eintägige Fortbildungen an. Viele Kitas und Grundschulen, die dieses Angebot genutzt haben, erkennen den Wert des Projekts. Viele von ihnen möchten anschließend in langfristige Projekte einsteigen.

Bürgermeister Siegfried Scheffold dankte Kindertagesstättenleiterin Sum und ihrem Team und machte deutlich, wie wichtig ihr Einsatz ist. "Was in Kita und Schule früh gelernt wird, prägt für das ganze Leben", sagte. Es sei ihm bewusst, dass Fortbildung immer mit Zeiteinsatz verbunden ist.

Auch Angela Schätzle in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Kita Don Bosco, dankte dem Team um Sum.

Weitere Informationen zum PNO gibt es im Internet unter www.pno-ortenau.de. Die Leitung hat Ullrich Böttinger vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt für soziale und psychologische Dienste. Präventionsbeauftragte für den Raum Haslach ist Michaela Tisch. Sie ist erreichbar per Email: michaela.tisch@ortenaukreis.de.