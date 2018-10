Hornberg (red/cr). Eine unachtsam geöffnete Autotür hat am Montagvormittag in der Hornberger Hauptstraße einem Schaden von etwa 4500 Euro verursacht. Zum Unfallverlauf liegen laut Polizei unterschiedliche Schilderungen vor, weshalb die Beamten des Reviers Haslach auf der Suche nach Zeugen sind. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass ein 47 Jahre alter Volvo-Fahrer beim Öffnen der Tür seines geparkten Wagens gegen den Citroen einer in Richtung Werderstraße vorbeifahrenden 69-Jährigen stieß. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07832/97 59 20 zu melden.