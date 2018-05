Hornberg Politprominenz feiert Tag der Arbeit auf dem Bärenplatz

Gemeinderat und langjähriger Vorsitzender des Ortsvereins Dieter Müller überbrachte die Grüße von Bürgermeister Siegfried Scheffold und des Gemeinderats. "Seit 1946 laden in Hornberg die Gewerkschaftler zur Maifeier ein und ich hoffe, dass meine Enkel das noch tun werden", so Müller.

Veränderungen brauchen vernünftige Steuerung

Die rasanten Veränderungen in der Arbeits- und Lebenswelt brauchen nach Meinung von Jens Löw, Kreisvorsitzender der SPD Schwarzwald-Baar, eine vernünftige Steuerung. Die momentane Weichenstellung erfordere Politiker, die anwendbare Rahmenbedingungen stellen.

Keinen Unterschied sah Karl-Rainer Kopf, Vorsitzender der SPD Ortenau, zwischen den Zielen der Parteigenossen und den Gewerkschaften.

In seiner Mairede beklagte Küffer die Tarifflucht vieler Arbeitgeber und die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Weiterhin befürwortete er das Recht auf Rückkehr aus Teilzeit in Vollzeit und ein Ende befristeter Arbeitsverträge. "Investiert werden muss in bezahlbaren Wohnraum, Bildung und Erziehung sowie in die Alterssicherung", forderte der Vorsitzende und ergänzte, dass zudem ein gerechtes Steuersystem vonnöten sei. Das Gerechtigkeitsdefizit in der niedrigeren Bezahlung von Frauen nannte er einen Skandal. Mit einem Dank an alle Helfer und Mitwirkenden setzte Küffer den Schlusspunkt unter die Kundgebung.

Der Maifeiertag oder Tag der Arbeit wird auf den Kampf amerikanischer Arbeiter um den Achtstundentag zurückgeführt. Als die Geburtsstunde gelten die "Haymarket Riots" von Chicago im Jahr 1886. In Deutschland gingen die Arbeiter erstmals 1890 auf die Straßen, um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu erreichen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde beschlossen, dass der 1. Mai offiziell ein Feiertag wird. Während der Nazizeit wurden an dem Tag öffentliche Paraden abgehalten, Gewerkschaften wurden verboten. Seit 1946 wurden die Maikundgebungen, auch in Hornberg, wieder durchgeführt. Bundesweit nahmen dieses Jahr laut einer Pressemitteilung des DGB 340 600 Menschen an den Kundgebungen teil.