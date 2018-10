Hornberg Philipp Ketterer fährt zur Deutschen Meisterschaft

Das teilt die Doemens-Akademie mit. Zur Vorausscheidung zum Finale der Deutschen Meisterschaft der Biersommeliers im kommenden November waren mehr als 40 Experten aus ganz Deutschland angereist, um ihr umfassendes Wissen im Bereich Sensorik sowie ihre Präsentationskünste unter Beweis zu stellen. Der Wettbewerb erstreckte sich über zwei Vorrunden und eine Bierpräsentation.

Die sechs Bestplatzierten werden im Finale vor großem Publikum im Rahmen der "Brau-Beviale 2018" am 13. November um den Titel des Deutschen Meisters der Biersommeliers kämpfen.

"Die Vorausscheidung war durch bestens vorbereitete Biersommeliers geprägt und spielte sich entsprechend auf hohem Niveau ab", heißt es in der Mitteilung. Die Abstände waren so gering, dass nur Nuancen für das Weiterkommen entschieden. Die Teilnehmer mussten in zwei Vorrunden ihre Fähigkeiten im Erkennen von Bierstilen und biertypischen Geschmäckern unter Beweis stellen. Mit einer Bierpräsentation mussten sich die zehn Erstplatzierten der Vorrunden jeweils in einer Zweier-Runde im K.O.-System behaupten. Die dreiköpfige Jury ermittelte jeweils den Sieger der fünf Paarungen und einen "Lucky Loser".