Hornberg Partybands und viele Kuhglocken

Hornberg. Den Auftakt macht das "Schellenmarkt-Opening" mit DJ Sven unter dem Motto "All mixed up" mit Barbetrieb am Freitag, 18. Mai, ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Unterstützt wird diese Veranstaltung von den Finsterbach Hexen aus Schramberg.

Die Dirndl- und Lederhosenparty mit den "Schwarzwaldbuam" steigt am Samstag, 19. Mai, im Festzelt auf dem Fohrenbühl. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro. Es gibt warme Speisen sowie einen Weizenstand und eine Bar. Dirndl und Lederhosen werden dort gerne gesehen. Weitere Informationen zu dieser Party sind im Internet unter www.schellenmarktparty.de zu finden.

Den großen Kram- und Jahrmarkt gibt es am Pfingstsonntag, 20. Mai, mit zahlreichen Marktständen, sowie beispielsweise Autoscooter und Vergnügungspark. Um 10 Uhr beginnt der traditionelle Frühschoppen mit dem Schwarzwald-Quintett. Die Trachtenkapelle Langenschiltach unterhält ab 14.30 Uhr.