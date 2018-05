Hornberg Parkplätze an der Bühne sind Problem

Zusätzlicher Parkplatz

Gespräche für einen zusätzlichen Parkplatz werden laut Scheffold seit 2016 geführt. Das dafür vorgesehene Gelände sei Landesbesitz gewesen und habe bestimmte Verfahren zum Erwerb vorausgesetzt. "Es ist uns gelungen, vor 14 Tagen den Kaufvertrag abzuschließen", teilte der Bürgermeister mit. Vorausgegangen seien Vermessungen und Kaufpreisverhandlungen. Geklärt werden müsse noch, ob eine Baugenehmigung erforderlich sei.

Für die Zukunft ist also einiges in Bewegung, was allerdings für die kommende Saison noch nicht greifen kann. "Ohne Krankenwagen des DRK kein Spielbetrieb auf der Bühne" brachte Gemeinderat Fritz Wöhrle (FW) die verzwickte Situation auf einen Nenner.

Laut Scheffold soll eine Abordnung des DRK zu dem Ortstermin eingeladen werden. Gemeinderätin Gisela Laun (FW) wies darauf hin, dass auch an Menschen mit Einschränkungen, die mit Rollstuhl und Rollator die Aufführungen besuchen, gedacht werden müsse.

Ein weiteres Problem sei die Anlieferung von Waren von Metzger und Bäcker. Wöhrle schlug vor, das Halteverbot zu lockern und dem DRK einen Stellplatz zu sichern.

Gemeinderätin Eva Laumann (SPD) war die Feststellung wichtig, dass der Historische Verein für die Parkplatzsituation nicht zuständig sei. Mehrere Bürger beanstandeten, dass die fußläufigen Wege zur Freilichtbühne sehr schlecht ausgeleuchtet seien. Handlungsbedarf gibt es laut einer Hornbergerin auch bei der Beschilderung des Duravit-Parkplatzes: "Auswärtige Besucher befürchten oft, dass die Schranke nach Aufführungsschluss geschlossen ist" und parken dort nicht.

Das Straßenverkehrsamt des Landratsamts Ortenaukreis hat in der Verkehrsschau Anfang Mai ein absolutes Halteverbot für die Storenwaldstraße angeordnet. Vom Knoten Schloßstraße bis zum Ende der Bebauung in der unteren Storenwaldstraße darf nur noch auf den markierten Stellplätzen geparkt und angehalten werden. Hintergrund des Halteverbots ist die Gewährleistung der ständigen Anfahrbarkeit des Fluchtstollenzugangs unterhalb der Freilichtbühne zum Hornbergtunnel von Feuerwehr und Rettungskräften. Die bereits vorhandene Sperrmarkierung wird verlängert.