Hornberg Osterhasensuche und Mühlentag

Am Samstag, 16. Februar, geht es zu einer Ski- und Wanderausfahrt ins Montafon. Treffpunkt ist um 4.30 Uhr auf dem Viadukt-Parkplatz. Die Fahrtkosten betragen 30 Euro. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 10. Januar, per E-Mail an Rolan.Lehmann@web.de oder unter Telefon 07833/7483 möglich.

Auch bei der Hornberger Fasnet macht der SWV mit und zwar am Sonntag, 24. Februar, beim Schnurren. Treffpunkt ist das Gasthaus Krokodil.

Im März stehen eine Halbtagestour, eine Donnerstagswanderung und am Sonntag, 31. März, eine Frühlingswanderung in Elzach auf dem Programm. Treffpunkt zu der circa vierstündigen Tour ist um 13 Uhr auf dem Viadukt-Parkplatz. Auskunft erteilt Raphaela Weckerle unter Telefon 07833/82 35, die Führung hat Angelika Ruf.

Mitgliederversammlung und Multivisions-Vortrag

Zur Mitgliederversammlung in Baiersbronn am Samstag, 6. April, gibt Otto Effinger Auskunft. Thema eines Multivisionsvortrags von Bertram Rueb im katholischen Pfarrsaal am Samstag, 6. April, ab 19 Uhr ist eine Wanderung zum zweithöchsten Berg der Welt, dem K 2. Gewandert wird im April am Sonntag, 7. April, rund um Oberkirnach und am 18. April im Rahmen der Donnerstagswanderungen rund um das Offenbachtal.

Geführt von Simone Fehrenbacher geht es am Montag, 22. April, mit Kind und Kegel auf die Suche nach dem Osterhasen. Start ist um 14 Uhr an der Straßerhofmühle. Informationen gibt es unter Telefon 07833/95 59 88.

Ein Höhepunkt ist die 39. Internationale Hornberger Wanderwoche für Gäste und Einheimische vom 27. April bis zum 3. Mai. Auch hierüber gibt Otto Effinger Auskunft.

Beginn ist nach einer Begrüßung im Rathaus Hornberg eine kleine Genußtour mit Mühlenbesichtigung. In der Wanderwoche geht es auf den Auerhahnweg in Tennenbronn, rund um Fischerbach, Hornberg, Biberach und Schonach sowie übers Offenbachtal rund um den Ziegelkopf. Der Abschluss mit Ehrungen durch die Tourist-Info findet im Hotel Schloss Hornberg statt.

Außerdem stehen im Mai ein Arbeitseinsatz bei der Mühle und eine Wanderung auf dem Qualitätsweg Oberes Glasbachtal auf dem Programm.

Im Juni geht es unter anderem nach Ottenhöfen, zu den Edelfrauen Wasserfällen und dem Karlsruher Grat. Diese Wanderung wird circa 20 Kilometer lang sein, an die 800 Höhenmeter sind zu bewältigen.

Die Straßerhofmühle wird am Montag, 10. Juni, dem deutschen Mühlentag, bewirtet und es wird gewandert.

Am Sonntag, 23. Juni, geht es unter der Führung von Heiko und Alexandra Faller rund um den Feldberg von Hütte zu Hütte.

Eine Feierabendwanderung führt im Juli zur Stadtmusik und eine Tour zum Kolpingsfest bei der Prechtaler Schanze. Auch das gemütliche Beisammensein kommt nicht zu kurz: Am Freitag, 26. Juli , gibt es einen Grillabend.

Zum Ferienlager mit Kanufreizeit von Sonntag bis Freitag, 28. Juli bis 2. August, und zu den Wandertagen in den Bergen von Samstag bis Mittwoch, 31. August bis 4. September, wird Näheres noch bekannt gegeben. Auskunft gibt es unter Telefon 07833/95 94 35.

Mit dem Fahrrad geht es am Samstag, 7. September, an der Murg entlang von Freudenstadt bis nach Rastatt. Die Strecke beträgt 67 Kilometer.

Nachdem am Freitag, 27. September, der Wanderplan 2020 besprochen wird, führt am Sonntag, 29. September, der Jahresausflug den Ortsverein nach Oberkirch zu einer kulinarischen Weinwanderung.

Weitere Touren führen im Herbst über den Mühlenbacher Panoramaweg, unter dem Motto "Fit für die Schlachtplatte" über diverse Umwege zum Gasthaus Krone sowie über den Schramberger Burgenpfad. Das Ziel der Fackel- und Laternenwanderung wird noch bekannt gegeben.

Weitere Informationen und Kontaktadressen gibt es unter www.swv-hornberg.de. Dort ist das komplette Jahresprogramm der Ortsgruppe Hornberg des Schwarzwaldvereins mit den Details zu den Wanderungen veröffentlicht.