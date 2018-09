Hornberg Noch mal seine Bahnen ziehen

Die Besucher, und das wurde mit Freude festgestellt, kamen "aus dem Tal, vom Berg herab und über den Berg her", also unter anderem von Gutach, Hausach, Wolfach, Triberg, St. Georgen, Lauterbach und Schramberg. Alle Gäste waren voll des Lobs über das frischsanierte Freibad, auf das die Hornberger mächtig stolz sein können.

Einen großen Anteil am Erfolg hat auch der FVFH. Dessen Vorsitzender Reinbold ist mit seinen vielen und immer wieder neuen Ideen und Plänen der Vordenket in einem Team mit zahlreichen aktiven Mitstreitern. Allein die 16 Rettungsschwimmer sorgten während der Saison dafür, dass am Samstag und Sonntag das Frühschwimmen angeboten werden und der Bademeister bei der Beckenaufsicht entlastet werden kann.

Für das kommende Jahr hat Reinbold schon einige Vorstellungen, wie das Freibad-Angebot erweitert wird. "Besonders den Kinderspielbereich und eine Familiennestschaukel sollen eingerichtet werden", sagte Reinbold – und servierte gleichzeitig einem jungen Gast eine heiße Wurst.

Die erste Saison nach der Sanierung des Hornberger Freibads ist auch aus Sicht der Bademeister Wolfgang Streng und Gerhard Schmid sehr gut gelaufen. Auch sie loben das Engagement des Fördervereins, der mit 16 Rettungsschwimmern die Badeaufsicht unterstützt hat. Konkrete Besucherzahlen gibt es aktuell noch nicht, da unter anderem die Kassenautomaten ausgewertet werden müssen, so Streng. Er geht jedoch von "um die 40 000 Badegäste" aus. Eine deutlichere Steigerung zu den vergangenen Jahren, in denen die Besucherzahlen zwischen 18 000 und 25 000 Personen lagen. Der lang anhaltende Hitzesommer, das "Fehlen" des Hausacher Freibads und die Neugier auf das sanierte Hornberger Freibad seien die Gründe für die positive Saison, so Schmid und Streng.