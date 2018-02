Hornberg Nicht mehr zum Nulltarif zu haben

So sieht es jedenfalls ein großer Teil der Landwirte, die sich auf Einladung der Stadt Hornberg und des örtlichen BLHV über den Stand des Offenhaltungskonzeptes informierten.

Das Interesse seitens der Landwirte war groß, der Saal im Reichenbacher "Unterwirtshäusle" war voll besetzt. Bürgermeister Siegfried Scheffold befand: "Als Stadt und Kommune mussten wir lernen, dass die große Landwirtschaftspolitik nicht beeinflusst werden kann. Wir können Betriebe aber in individueller Form unterstützen."

Das Offenhaltungskonzept befasse sich mit Flächen, die nicht bewaldet seien – in Hornberg sind mit 30 Prozent nur noch ein Drittel der Flächen offen. Diese würden sich überwiegend in den Höhenlagen befinden, weshalb der Bewaldungssatz in den Tälern höher und die Problematik dort größer wäre. Das Offenhaltungskonzept basiere auf freiwilliger Basis, sei aber als Richtschnur für die Bewilligung von Fördergeldern zu sehen. Der Arbeitskreis aus Amts- und Interessenvertretern, dem Planungsbüro Roland Klink sowie Vertretern der Stadt Hornberg begleite die Aufstellung des Offenhaltungskonzeptes.