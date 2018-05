Hornberg Neue Deutsche Welle, Jazz und Polka

Anschließend wurde das Publikum auf eine magische Reise in die zauberhafte Welt des "Wizzard of Oz" mitgenommen. Ein richtiger Höhenflug gelang den Musikern beim Welthit "Over the Rainbow", der zu den Ohrwürmern des Musicals gehört. Das Stück sei ein musikalischer Vorgeschmack auf die Aufführung des Märchens auf der Freilichtbühne im Sommer, meinte Moderator und Geschäftsführer der Stadtkapelle Marius Dilger.

Anschließend kündigte er das Potpourri eines der weltweit bekanntesten Musicals an: "Sogar die Comicserie Simpsons griff die Thematik von Eliza und Professor Higgins auf". Damit war klar, dass "My Fair Lady" gemeint war. Die frische Umsetzung des oft interpretierten Themas, die die Stadtkapelle ablieferte, erntete begeisterten Applaus.

Bevor Armin Klausmann, Präsident des Blasmusikverbands Kinzigtal, die Ehrungen vornahm (wir berichteten), richtete er das Wort an die Stadtkapelle. "Hornberg ist ein Ort der Kulturation und Tradition", so der Präsident. Die Kapelle musiziere auf hohem Niveau.

Dieses stellte das Orchester nach der Pause mit einem grandiosen Soloauftritt der zehn Saxofonisten mit den "Sax Swingers" unter Beweis. Auf den Notenständer gelegt hatten sich die Hornberger auch eine "80er Kult(tour)" mit Schlagern der Neuen Deutschen Welle wie "Sternenhimmel". Passend dazu flirrten in der Stadthalle Glitzersternchen durch die Luft.

Anschließend folgte eine Polka, die laut Dilger in keinem Blasmusikkonzert fehlen dürfe. Von dem Gesangsduo Carmen und Michael Blum, die die "Böhmische Liebe" von Mathias Rauch anstimmten, konnte das Publikum gar nicht genug bekommen.

Den Abschluss des ersten Konzertteils mit der Stadtkapelle bildete der britische Militärmarsch "Sons of the Brave".

Die vom Publikum erklatschte Zugabe dirigierte Böcherer ohne Taktstock – mit ausdrucksstarkem Körpereinsatz führte er "seine" Musiker.

Der Musikverein Sulgen gestaltete mit einem abwechslungsreichen Programm den zweiten Teil des Abends. Im Repertoire hatten die Gäste unter anderem "Olympic Fanfare and Theme", "New York Overture" und "Lord of the Dance".