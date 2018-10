Hornberg Neue Chancen für junge Gründer bieten

Genau so etwas möchte die Stadt Hornberg jetzt auch im ZIG einrichten, berichtete Bürgermeister Siegfried Scheffold den Zuhörern. Das Konzept ist recht simpel: Im ZIG soll ein großer Büroraum für mehrere Arbeitsplätze eingerichtet werden. Die Stadt stellt die nötige Grundausstattung an Schreibtischen, Drucker und Co. zur Verfügung. Junge Unternehmensgründer können sich dort für rund 100 Euro monatlich quasi einen Schreibtisch mieten – und müssen lediglich ihren Laptop mitbringen. "Die Ortenau hat hohen Nachholbedarf was Existenzgründung anbelangt", informierte Scheffold, der Aufsichtsratsmitglied der WRO ist. "Unser Wunsch ist es, dass sich hier Menschen finden, die sich neben der eigenen Arbeit mit anderen Unternehmensgründern austauschen können", erklärte er. Spätestens Anfang Januar sollen die ersten "Start-upper" dort einziehen können.