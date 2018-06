Hornberg Nach dem Sport wird gefeiert

Das Gespann tritt ab 20 Uhr und nochmals nach dem Auftritt der TV Allstars gegen Mitternacht auf. Auch hier ist der Eintritt frei.

Nicht weniger wird am Samstagabend, 23. Juni, geboten sein. Ab 20 Uhr wird das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden auf einer LED-Leinwand übertragen. Nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko wird beim Public Viewing also höchste Spannung geboten sein.

Direkt im Anschluss entert dann die Partyband Bergluft die Bühne. Die sieben Vollblutmusiker aus dem Allgäu sind weit über die bayrischen Landesgrenzen hinaus bekannt. Die musikalische Herkunft könnte dabei allerdings nicht unterschiedlicher sein: Ein klassischer Dirigent und Klarinettist in der Blasmusik, studierter Jazzgitarrist, der Rock liebt, passionierter Funk Drummer, ein Bassist mit Spezialgebiet Discosound und ein bayerischer und ein steirischer Sänger.

Nach drei anstrengenden Spieltagen und Partynächten wird der Sonntag, 24. Juni, im Anschluss an die Finalspiele (circa 17 Uhr) musikalisch etwas besonnener, heißt es. Die junge Band Kanapee mit Lokalmatadorin Katharina Kaspar am Mikrofon wird für einen harmonischen Turnierausklang sorgen. Instrumental begleitet wird sie von David Obert am Schlagzeug, Julian Obert an der Gitarre und Katja Nies am E-Bass. Der Ursprung der Band liegt in der Fasent.

"BöMäBa" erfrischt am Montag, 25. Juni, mit fröhlicher Blasmusik den Freestylelauf. Den Turnierabschluss macht das Panikorchester Schönenbach. Zu den sechs abendlichen Gruppen gesellen sich Sonntagmittag zudem die Stadtkapelle Hornberg und der MTV Reichenbach.

"Wir sind glücklich, über das gesamte Wochenende mehr als 16 Stunden Livemusik aller Art bieten zu können. Da ist für jeden etwas dabei. Ob er beim Turnier mitmacht oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es sind einfach alle eingeladen", sagt Mitorganisator Markus Aberle.

Die Tickets für den Auftritt der Partyband Bergluft kosten sieben Euro im Vorverkauf und neun Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind Aral und Metzgerei Wöhrle in Hornberg, Getränke Schwer in Gutach, Metzgerei Hils in Lauterbach und die Tourist Infos in Hausach und Triberg.