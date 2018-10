Hornberg Musiker stehen in den Startlöchern

Und so ertönen auch während der Probe unter anderem die weichen Melodieklänge der Tenor- und Baritonhörner sowie Flügelhörner, die tiefen und satten Sounds der Tubas und Posaunen oder die hellen und flinken Einwürfe der Klarinetten.

Die einzelnen Stücke sitzen bereits und die Musiker arbeiten an den Feinheiten. Während die Kapelle spielt, reißt Gronert das Stück ab. "Ihr sollt nicht weglaufen auf den Achteln", richtet er an die Tenorhornisten. "Lasst uns noch mal gemeinsam beim Trio anfang. Und eins – zwei – drei – und...", zählt der Dirigent, hält Augenkontakt mit der Rhythmusgruppe und gibt den einzelnen Registern die Einsätze.

Dass das Ensemble eine eingespielte Gruppe ist, merkt der Zuschauer auch in den Pausen. Die Musiker unterhalten sich untereinander, machen Scherze, lachen gemeinsam und schauen im nächsten Augenblick wieder konzentriert zu ihrem Dirigenten.

Die Freude am gemeinsamen Musizieren und die Kameradschaft scheint die Blech- und Holzbläsern, die ansonsten auch in verschiedenen Orchestern in der Region spielen, zusammenzuschweißen. In zwei Wochen legen sie noch einmal los und wollen ihr Publikum an zwei Abenden begeistern.

An beiden Abenden erwartet die Zuhörer "ein Querschnitt" der Musik, die "Egerländer Gold" in den vergangenen 21 Jahren gespielt hat – quasi ein historischer Rückblick, so Mathias Gronert, der die Blaskapelle 1997 gründete. Der Hornberger freut sich auf die Konzerte, bleibt der Blasmusik-Szene in seinem Beruf als Musiker, Komponist und Dirigent weiter erhalten. Das Konzert am Samstag, 10. November, ist bereits restlos ausverkauft. Für den Freitag, 9. November, sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Vorverkaufsstellen: Elektro Brohammer, Gutach Araltankstelle und Tourist-Info Hornberg sowie per E-Mail an management@egerlaender-gold.de. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.