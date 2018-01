Hornberg Musiker laufen zu Höchstform auf

Roman Schilli, ehemaliger Dirigent des MTV und damit ein "alter Bekannter", begeisterte in dem Stück mit einem Solo am Saxofon. Erst nach zwei Zugaben, einer Polka und einem zünftigen Marsch, durfte das Orchester die Bühne verlassen. "Das war allererste Sahne", lobte Helmut Lauble vom Blasmusikverband Kinzigtal den musikalischen Auftritt, bevor er die Ehrungen vornahm (wir werden noch berichten).

In der Pause kauften die Gäste eifrig Glückslose der gut bestückten Tombola. Wem Fortuna besonders hold war, konnte einen der acht Hauptgewinne mit nach Hause nehmen.

Den zweiten Teil des sehr gelungenen Konzerts übernahm die Gastkapelle Trachtenkapelle Harmonie Mühlenbach unter der Leitung von Jürgen Brucker. Auch ihr Programm kam beim Publikum sehr gut an. Von "Trailermusik" in einem Arrangement von Alexander Reuber über "The Return" von Markus Götz bis zum anspruchsvollen "Dialog der Generationen" des Allgäuer Komponisten Kurt Gäble ließ das Repertoire keine Wünsche offen.

Bei der Interpretation von "Only you" brillierte das Posaunenregister als Solisten und mit "Let me entertain you" von Robbie Williams in einem Arrangement von Don Campbell liefen die Gastmusiker noch einmal zur Hochform auf.