Hornberg Musiker holen die Alpen nach Hornberg

Vosseler fordert den Blickkontakt seiner Musiker ein. Die Kritikpunkte erscheinen simpel, es geht um Atemhol-Punkte (die schon längst mit Bleistift in die Noten eingezeichnet sind), dynamische Hinweise ("Da steht Mezzoforte, das steigert über Forte zum Fortefortissimo, aber ich dirigiere ja immer nur das, was eh schon in den Noten steht"), plötzlich auftretende Rhythmusprobleme der beiden Routiniers an den Posaunen oder über alle Register das Aushalten der Töne im leiser werdenden Ritardando. "Wer nicht mehr kann, setzt früher aus, aber bitte nicht das Instrument ab".

Im siebten Jahr als Dirigent kennt Vosseler die Schwächen seiner Musiker, zeigt aber immer auch Lösungswege auf. Und zumindest auf der Kofler-Alm gibt es ja immer noch als Rettungsanker die Kuhglocken, unter deren Gebimmel vielleicht der eine oder andere vorzeitige Pusteverlust untergehen wird.

Über eine Dreiviertelstunde probt die Kapelle auf der Alm, am Konzertabend wird das Stück etwa acht Minuten dauern. Um die "Alm" herum hat Vosseler alpine Stücke Blasmusik unter dem Motto "Der Berg ruft" gruppiert.

Für gleich zwei Stücke hat sich Tenorhornist Simon Lauble seit Oktober das Spielen des Alphorns "draufgeschafft". Gemeinsam mit Sänger Markus Spiegelhalter wird die Trachtenkapelle die "Swiss Lady" der Pepe-Lienhard-Band in der Stadthalle auferstehen lassen. 1977 hatte die Schweiz mit dem seinerzeit revolutionären Song beim Grand Prix d’Eurovision einen respektablen sechsten Platz erreicht. "Hornberg Twelve Points" wird es wohl auch am Samstag, 29. Dezember, heißen, wenn in der Stadthalle der Auftritt des Musikvereins Trachtenkapelle Reichenbach das Konzertjahr in Hornberg beschließen wird.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt beträgt sechs Euro. Das Vorprogramm bestreitet die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Luisa Köhnlein. Wie jedes Jahr rundet eine Tombola mit attraktiven Hauptpreisen das Programm ab.