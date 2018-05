Hornberg "Möchte für alle Gemeinden da sein"

Pfarrer Nobs ist einer der Gründe für die Entscheidung

Ausschlaggebend für Sanchez Entscheidung war auch Pfarrer Nobs. "Jeder Mensch ist anders, jeder hat seine eigenen Vorstellungen", und so halte auch der neue Pfarrer seinen Gottesdienst anders als der vorhergehende. "Nobs zieht die Gemeinde und ganz besonders die Kinder mit ein", stellt Sanchez fest und ist begeistert, wie offen der Pfarrer auf die Menschen zugeht.

Ein Thema, mit dem es Sanchez im Moment konkret zu tun hat, ist eine angedachte Erweiterung des Don-Bosco-Kindergartens. Es werden dringend weitere Plätze gebraucht, denn es gibt Wartelisten. Eine Möglichkeit für eine Erweiterung wäre ein Anbau an das Bistro in Richtung Garten, die andere Möglichkeit wäre ein Raum im Schwesternwohnheim, in dem sich der Kindergarten befindet. Die Kosten der beiden Varianten werden zur Zeit ermittelt. Ein weiterer Punkt ist die demnächst anstehende Begehung und Bewertung des Hornberger Pfarrhauses, denn es soll, wie schon seit längerem bekannt ist, verkauft werden. In dem Haus befinden sich unter anderem das Pfarrbüro, das Büro der Sozialstation und eine circa 200 Quadratmeter große, vermietete Wohnung.

"Wir haben in der Seelsorgeeinheit fünf Kirchen und drei Pfarrhäuser, das schlägt zu Buche", so Sanchez, denn für diese Gebäude müssten ständig Rückstellungen gebildet werden. "Dieses Geld soll für die Menschen da sein", ist Sanchez´ Meinung.

Alfredo Sanchez ist 1979 in Freiburg geboren und lebt seit seinem vierten Lebensjahr in Hornberg. Er ist der Leiter der Spanischen Weiterbildungsakademie Academia Espanola de Formación in Hornberg. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied des Pfarrgemeinderats. In Hornberg leitete er das Gremium. Seit der Zusammenlegung mit Hausach war er Stellvertreter von Ottmar Hiller. Er hat drei erwachsene Töchter und zwei Enkelkinder, ein drittes ist unterwegs.