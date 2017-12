Hornberg Mit Zuversicht ins neue Jahr 2018

28 Handwerker sind an der Sanierung und Modernisierung der Sporthalle beteiligt gewesen. Dies habe auch eine logistische Herausforderung dargestellt, da es immer schwieriger werde, Handwerker überhaupt zu bekommen. Auch diene die Gestaltung beim Objekt mit viel Holz der Energieeinsparung. Sie zählt sich durch Zurückhaltung bei Betriebskosten und Nachhaltigkeit aus.

Die eine war kaum abgeschlossen, so entstand beim Umbau des Freibads die nächste Großbaustelle. Nach dem Bürgerentscheid über die Nichtbeteiligung am Kinzigtalbad stand jedoch das altehrwürdige Freibad in der Frombachstraße an. Hierbei, betonte der Bürgermeister, sei es gelungen, die 50-Meter-Bahnen zu erhalten, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich sei.

In diesem Zusammenhang erwähnte das Stadtoberhaupt auch die wichtige Rolle des Fördervereins und der freiwilligen Helfer. Mit dem Baubeginn im September streben die Akteure die Wiedereröffnung für Mai bis Juni 2018 an. Wie auch bei der Sporthalle wirke sich das Energieeinsparungskonzept beim Bad positiv aus. Hierbei wurde besonders der Einsatz des Bauhofs anerkennend hervor gehoben.

Infrastruktur bessern

Zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur werden Straßenprojekte im Schwanenbach, in Reichenbach und in der Kernstadt angegangen. Die Wasserversorgung, bei der die notwendige Chlorung abgeschlossen ist, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.

Gar nicht zufrieden sind die Stadt, Eltern und Kinder sowie Lehrer mit dem "Dauerbrenner Schule". Dafür verantwortlich sei nicht die Stadt, sondern das Land Baden-Württemberg. Da nun nur noch die Grundschule angeboten wird, wollen sich die Hornberger voll und ganz auf diese konzentrieren. Verschiedene Betreuungsangebote bedeuten dabei eine Aufwertung.

Als weiteren, wichtigen Punkt sprach Scheffold das neue kommunale Haushaltsrecht an, das bei den Beratungen für das Jahr 2018 im Stadtrat schon angewandt wurde. Breitbandausbau und schnelles Internet sollen ebenfalls zeitnah behandelt werden. Der Tourismus wird mit dem Beitritt zu den Gemeinden des neugegründeten Schwarzwald-Tourismus Kinzigtal eine Aufwertung erhalten. Forst und Wald begeben sich mit dem Projekt Schwarzwaldblickweg auch in die Erfolgsspur.

Eine Reihe von Jubiläen prägten das Jahr 2017: das überaus erfolgreiche erste Mittelalterfest, das erste große Sportfest im und ums Stadion sowie das Jubiläum mit Bischwiller. Die großen Firmenbestehen, 200 Jahre Duravit und 140 Jahre Brauerei Ketterer, ragten besonders heraus.

Persönlich bedankte sich der Bürgermeister bei der Bevölkerung zu seiner Wiederwahl für die dritte Amtszeit mit Beginn 2017 sowie seinen 60. Geburtstag. "Wir gehen mit Zuversicht und Vertrauen in das neue Jahr 2018", betonte das Stadtoberhaupt am Schluss.

Mit vielen Dankadressen an alle städtischen Mitarbeiter für ihren außerordentlichen Einsatz zum Wohle der Bürger und aller Einwohner, gab Scheffold dann das Büffet mit einem leckeren Abendessen frei. Bei Speis und Trank entstanden unterhaltsame Gespräche an den Tischen.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Bediensteten der Stadt Hornberg zeichneten Bürgermeister Siegfried Scheffold und Personalratsvorsitzender Hans Dold fünf Mitarbeiterinnen für ihre langjährigen Dienstzeiten mit einem Geschenk und vielen lobenden Worten aus.

10 Jahre: Zekira Abdulahovic, Semra Kaya und Simone Mayer

20 Jahre: Beate Brohammer

25 Jahre im öffentlichen Dienst: Martina De Dominicis mit Treuegabe und Urkunde.

Sieben runde Geburtstage kamen noch hinzu, darunter der von Bürgermeister Siegfried Scheffold. Er hatte im August sein 60. Lebensjahr gefeiert.

Eintritte: Seit 1. Mai ergänzt Yvonne Dosswald das Team der Tourist-Information. Heiko Enzmann versieht zusammen mit Hausmeister Markus Heil die Betreuung der Hallen und öffentlichen Gebäude.