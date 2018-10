Hornberg Liebe, Leid und Waldvögel

Hornberg. Die als Auflockerung gedachten Leier-Improvisationen nahmen dem Konzert leider an manchen Stellen den Schwung.

Die 35 Sänger eröffneten mit einem wunderbar erfrischenden Block aus mittelalterlichen Madrigalgesängen. Den frechen englischen und französischen Texten nach zu urteilen verpackten die Komponisten seinerzeit durchaus derbe bis lustvolle Inhalte in wohlklingenden Chorgesang.

Mal wurde die Suche nach einer jungen Schäferin beschrieben ("she was missing, we found her kissing"), dann tratschten zwei Weiber über ihre allzu biederen Ehegatten ("il est bel et bon" – und kümmert sich sogar um die Hühner) und imitierten dazu das Gegacker des Federviehs.