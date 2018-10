Hornberg "Licht und Salz" sein

"Jeder Vortrag wird zunächst mit einem Programm eingeleitet", erklärt Pfarrer Krenz. So treten am Eröffnungsabend zum Beispiel die Sportler des RSV Gutach auf, bevor Hokema zum Thema "Ich bin wert" referiert. Auch der Musik- und Trachtenverein Reichenbach sowie der Historische Verein Hornberg sind eingebunden. Musik, Videoclips und Interviews runden das Vorprogramm ab, anschließend geht es mit den Vorträgen weiter. Insgesamt dauert eine Veranstaltung eineinhalb Stunden. Die Zuhörer sind jedoch im Anschluss noch zu gemeinsamen Gesprächen und Essen eingeladen, so Krenz.

Die Organisatoren sind derzeit stark mit den Vorbereitungen beschäftigt. "Uns ist es wichtig, möglichst viele Einheimische einzubinden", betont Kimmich. Jeder Abend und jedes Thema sei gleichwertig. "Es ist auch als Gemeinde immer spannend, uns nach außen hin zu präsentieren und auf andere zuzugehen", sagt er – ganz nach dem Bibelvers aus dem Matthäus-Evangelium möchten die Veranstalter Türen öffnen und "Salz und Licht" sein.

"Ich bin wert": Selbstwert- und andere Gefühle, am Sonntag, 28. Oktober, ab 19.30 Uhr, mit einem Auftritt des RSV Gutach " Beziehungsweise": Weise Wege zu gelingenden Beziehungen, am Montag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr

"Happy End": Das Leben, der Tod und die Ewigkeit, am Mittwoch, 31. Oktober, ab 19.30 Uhr, mit einem Auftritt des MTV Reichenbach

"Leib und Seele – Ganz Gesund": Wie geht das?, am Donnerstag, 1. November, ab 19.30 Uhr "Gottverlassen": Umgang mit Leiderfahrungen, Freitag, 2. November, ab 19.30 Uhr

"Heimat und Geborgenheit": Im Glauben zu Hause sein, am Samstag, 3. November, ab 19.30 Uhr, mit dem Historischen Verein Hornberg Alle Themenabende finden bei freiem Eintritt in der bestuhlten Hornberger Stadthalle statt und dauern circa eineinhalb Stunden. Im Anschluss gibt es eine Gesprächsrunde. Der Referent Carsten Hokema (Jahrgang 1964) kommt gebürtig aus Kiel, ist verheiratet und hat drei Kinder. Der studierte Theologe ist Landesjugendpastor und derzeit als Referent im Dienstbereich Mission. Zu seinen Hobbys zählt er Fotografie und Drachenfliegen. "Gott ist Freund des Lebens" ist laut Ankündigung sein Leitsatz. Kontakt ist über die evangelische Kirche Hornberg unter Telefon 07833/3 88 oder per E-Mail an info@eki-hornberg.de möglich.