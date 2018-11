Hornberg Kultur in der Pfalz genießen

Beim Jahresabschluss wurde von einigen gemeinsam gefeiert, Geschenke wurden ausgewürfelt. Mit viel Spaß war es schnell zwölf Uhr und 2018 war gekommen.

Schneewanderung mit "Frostschutz"

Eine Schneewanderung, auf der es in der Pause "Frostschutzmittel" gab, führte ins Schwanenbachtal, wo sich alle im Gasthaus Lamm aufwärmten. 20 Naturfreunde wanderten im April auf den Langenhardt bei Lahr und auch Touren rund um Hausach und Gutach wurden angeboten. Reeb zeigte schöne Aufnahmen von einer Fahrt zum Osterdorf in Oberprechtal. Am Muttertag machten die Naturfreunde einen Ausflug, der sie unter anderem zum Kloster Birnau und zum Automuseum in Wolfegg führte.

Die nächste Wanderung führte durch das Glasbachtal bei Königsfeld. Auch auf dem Lotharpfad auf dem Schliffkopf waren die Naturfreunde unterwegs.

Die Kultur- und Wanderwoche führte die Mitglieder des Vereins in die Rhön, wo sie unter anderem Bad Kissingen, Fulda und das schwarze Moor besuchten.

Viele andere Touren und Unternehmungen standen 2018 auf dem Programm, Reeb ließ sie anhand der Bilder Revue passieren und erinnerte auch an runde Geburtstage. Musikalisch begleitete Bernd Rist aus Niedereschach die Teilnehmer durch den Abend.

Der Rückblick auf das vergangenen Jahr lässt die Neugier auf das, was für die Zukunft geplant ist, groß werden und so wurde auch das Jahresprogramm 2019 vorgestellt und ausgeteilt.

Die Wochentagswanderungen stehen wieder auf der Agenda und auch die traditionelle Winterwanderung in der Heimat. Am 27. Januar geht es zu Fuß zum Gasthaus Lamm und am 16. Februar heißt es "Närrisches Kegeln!". Die Bezirks-Frühjahrswanderung wird von der Ortsgruppe St. Georgen organisiert und die eigene Frühjahrswanderung führt in den Alternativen Wolf- und Bärenpark nach Bad Rippoldsau-Schapbach.

Weitere Touren führen über den Prinzbacher Silberweg, vom Büchereck nach Hausach, rund um Loßburg, mit der Ortsgruppe Furtwangen durch die Schlichemklamm über den Heilklima-Steig in Schönwald und zum Schembach-Fest.

Auch die Kreuzeckle-Tour bei Biederbach haben sich die Naturfreunde vorgenommen. Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren können vom 29. Juli bis zum 9. August ins Zeltlager bei Reckingen fahren.

Die Kultur und Wanderwoche führt die Naturfreunde im kommenden Jahr in die Pfalz, Standort wird Carlsberg sein. Auch eine Fahrt zum Naturfreunde-Tag auf der Landesgartenschau in Heilbronn ist geplant. Außer den genannten Unternehmungen steht noch mehr auf dem Programm für das Jahr 2019.

Abschluss des Abends machte die traditionelle große Tombola, bei der es viel zu gewinnen gab.

Das neue Jahresprogramm der Hornberger Naturfreunde liegt in der Touristinfo aus und ist beim Vorsitzenden Peter Reeb erhältlich. Er ist erreichbar per E-Mail an peter-reeb@t-online.de.