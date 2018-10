Hornberg Klare Sache im Spitzenspiel

Fünf Tore in Folge nach Wiederbeginn zum 18:6, davon drei durch die stark aufspielende Maike Staiger, sorgten für die Vorentscheidung. Im Gefühl des sicheren Sieges fehlte in der einen oder anderen Abwehraktion die nötige Konzentration, so dass der TV Ehingen zu vermeidbaren Treffern kam. Da die SG HLT im Angriff aber konsequent agierte, gelang ein deutlicher 32:20-Sieg.

"Für mich war es ein überraschend deutlicher Sieg gegen den Tabellenzweiten. Wir haben wieder eine sehr gute Leistung in der Abwehr gezeigt, nach 18 Minuten hatten die Gäste erst zwei Tore auf dem Konto. Ehingen war phasenweise sehr überfordert – das spricht für unsere starke Leistung, vor allem durch Maike Staiger", so SG-Trainer Sven Brugger. SG HLT: Jasmin Raddatz, Selina Rodriguez – Carline Brüstle, Isabel Barquero (2), Maike Staiger (10), Juliane Kaspar, Katharina Kaspar, Verena Hinz (9/1), Melanie Moosmann (1), Mareike Keysers, Christine Oeser (7), Hebiba Kurz (3/1).