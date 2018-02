Hornberg Kindergartenplätze werden knapp

"Inzwischen sind wir an der Kapazitätsgrenze angelangt", zog Hornbergs Bürgermeister Siegfried Scheffold in der jüngsten Gemeinderatssitzung Bilanz. Denn seit der letzten Fortschreibung der Bedarfsplanung hat sich die Situation in der Stadt geändert. Aktuell befinden sich demnach 92 Flüchtlinge in Hornberg, darunter sind 21 Kinder im Alter von Null bis sechs Jahren. "Zusätzlich lässt sich ein starker Zuzug von Familien aus der EU in unsere Stadt beobachten", so Scheffold. Zehn Flüchtlingskinder sind bereits in den Kindergärten aufgenommen worden, für ein weiteres Kind fehlt derzeit der Platz.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen werden sowohl im evangelischen als auch im katholischen Kindergarten Wartelisten geführt. Um Plätze neu zu schaffen oder umzuverteilen, prüft die Stadtverwaltung nun verschiedene Varianten. Demnach könnten durch eine kleine Umbaumaßnahme zusätzliche Kinderbetreuungsplätze geschaffen werden. Eine weitere Möglichkeit wäre eine kurzfristige Containerlösung beim evangelischen Kindergarten oder die Nutzung von Räumen in der Wilhelm-Hausenstein-Schule. Fakt ist laut Scheffold aber auch, dass, bevor im evangelischen Kindergarten eine Kleinkindkrippe eingerichtet wird, die Sanierung des Gebäudes in Angriff genommen werden müsse.

Studie in Auftrag gegeben