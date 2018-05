Hornberg Kinderferienbetreuung ist gesichert

Hornberg. Awo-Vorsitzende Henriette Haas und Sachgebietsleiterin Andrea Wimmer von der Hornberger Stadtverwaltung haben sich über den gelungenen Wechsel sehr gefreut. "Es ist die achte Ferienbetreuung; seit 2011 wird sie von Haas vorbildlich organisiert", begrüßte Wimmer zum Pressegespräch im Rathaus.

Am Anfang habe es lediglich in den ersten beiden Ferienwochen eine verbindliche Betreuung bis mittags gegeben. "Damals mit acht Kindern in der Begegnungsstätte der Awo", blickte Wimmer zurück. 2012 habe sei dann die Betreuung durch ein Mittagessen weiter ausgebaut worden und seit 2015 gebe es die Kinder-Ferienbetreuung nun über drei Wochen hinweg. Esther Lang habe 2011 mit 16 Kindern pro Woche begonnen, mittlerweile würden bis zu 21 Kinder pro Woche betreut.

Stadt, Awo und Duravit machen gemeinsame Sache