Hornberg Jetzt kann’s losgehen mit der Fasnet

Hornberg. "Heute Morgen bestätigte der Sprecher im Südwestfunkradio, dass im Südwesten an Dreikönig allüberall traditionell die fünfte Jahreszeit ausgerufen wird", verkündete Zunftmeister Uwe Faller beim Häsabstauben am Sonntagnachmittag in der voll besetzten Zunftkammer. Seine in Reimform gehaltenen Grußworte wurden vom Narrenvolk sogleich mit großem Beifall bedacht.

Die Zeremonie des Reinigens der Masken und Häser dauerte nicht lange und wirbelte auch kaum Staub auf, denn die Hästräger behandeln ihre Maskerade ja pfleglich. Danach wurden neun neue Aktive aufgenommen, darunter sechs Kinder und Jugendliche. Mit "Hoffotografin" Ingrid Kegel reiht sich auch ein neues Passivmitglied ein.

Auf dem Narrenfahrplan, den jedes Mitglied im Internet unter www.narrenzunft-hornberg.de herunterladen kann, sind wieder zahlreiche Veranstaltungen aufgelistet. Der erste Termin ist schon am kommenden Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar. Da sind die Narren zu Gast bei den Freunden in der Schweiz. Dort ist in Unterägeri im Kanton Zug die Inthronisation des Badjöggel. Treffpunkt zur Abfahrt ist am Samstag um 13 Uhr an der Zunftkammer.