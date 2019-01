Hornberg Jeder Verein wirbt um Nachwuchs

Sportfest: Das für Samstag, 13. Juli, geplante gemeinsame Sportfest der Hornberger Vereine findet laut Hess unter der Schirmherrschaft der Stadt Hornberg statt. Bisher haben unter anderem der VfR, TV Hornberg und der Ringerverein AV Germania ihre Teilnahme zugesagt. Auch werden Vertreter der französischen Partnerstadt Hornberg eingeladen. Unklar sei, ob sich eventuell auch die Wilhelm-Hausenstein-Schule oder "Gesundes Kinzigtal" an der Veranstaltungen beteiligen. Der Abschluss des Sportfests soll beim VfR in Kombination mit dem Elf-Meter-Cup gehalten werden. Jugendarbeit: Nach einer Anfrage von Karin Pätzold, Vorsitzende des Vereins "Waldlehrpfad Hasenhof", sprachen die Ehrenamtlichen über die Jugendarbeit. So ist Pätzold der Ansicht, dass es in Hornberg viele Vereine gebe, diese jedoch teilweise "nebeneinander her leben". Sie würde sich freuen, wenn andere Hornberg Kinder- und Jugendgruppen den Waldlehrpfad besuchen. Schulklassen oder Gruppen von Außerhalb würden den Pfad besuchen – aber eben nur wenige Hornberger. Generell wünsche sie sich, dass sich die Vereine untereinander mehr austauschen und zusammenarbeiten würden.