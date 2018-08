Hornberg "Jeder Gast ist bei uns willkommen"

Hornberg. Henriette Haas, Vorsitzende der Awo-Ortsgruppe, begrüßte in der Begegnungsstätte neben den Mitgliedern der drei Trägervereine auch Vertreter der Stadt Hornberg und Pfarrer Christoph Nobs. "Ich ziehe heute noch den Hut vor den Vorsitzenden, die vor 25 Jahren das Risiko gewagt haben, diese Begegnungsstätte auf die Beine zu stellen", sagte Haas. Sie erinnerte an die verstorbenen Mitglieder, die sich für den Aufbau des Treffs engagiert haben.

Erich Haas, Awo-Vorstandsmitglied, berichtete als Initiator und Betreuer der Begegnungsstätte von den Anfängen und der Entwicklung. Auslöser sei die Suche der Awo nach neuen Räumen für ihre Geschäftsstelle gewesen, so Haas (wir berichteten). Mit dem Umzug in die Hauptstraße 97 kam auch die Idee auf, einen Ort für Geselligkeit, Unterhaltung und Besprechungen zu schaffen.

"Nach einiger Überzeugungsarbeit" wagten schließlich die drei Trägervereine das gemeinsame Projekt. In Eigenarbeit bauten sie in 730 Arbeitsstunden die Räume um. 15 800 D-Mark Materialkosten hatten sie zu stemmen, von den 4200 D-Mark durch Spenden gedeckt wurden. "Leider erhielten wir schon damals keine Unterstützung durch die Kommune", berichtete Erich Haas. Vor zehn Jahren stand dann die Sanierung der Räume und das Einrichten einer neuen Küche an.