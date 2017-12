Hornberg "Im Schwarzwald verschwindet Vieles ganz leise"

Man könne für oder gegen etwas sein, aber wie etwas beschrieben werde, bestimme die öffentliche Diskussion. "Mit verseuchten Redewendungen, die ihre Pestizidwirkung entfalten." Deshalb sei allein der Begriff Landwirtschaft ein viel zu großes Wort, weil dabei jeder etwas anderes denken würde. "Ein grenzenloses Aneinandervorbei", nannte es der Referent und spezifizierte die Kern-Landwirtschaft, in der es ausschließlich um das Land, den Boden und die natürlichen Bedingungen gehe. Die "große" Landwirtschaft beschäftige sich in den sekundären Bereichen, mit dieser würde sich die Politik auseinandersetzen. "Die Zukunft hängt davon ab, ob die Böden fruchtbar bleiben und nicht davon, wie viel Dünger oder Traktoren verkauft werden", mahnte er. Nachhaltigkeit sei heute nur noch eine Worthülse, die gedankenlos verwendet werde. Die Kern-Landwirtschaft dürfe nicht vom Profit her gedacht werden, die Natur kenne keinen Preis und deshalb auch keinen Markt. "Der Glaube an den Markt strapaziert das schwächste Glied der Kette."